தேசிய செய்திகள்

கையில் இருந்து கட்சி நழுவிவிட்டது: நிலைமை சாதகமாக இல்லாததால் சரத் பவார் போட்டியிடவில்லை - பிரதமர் மோடி பேச்சு + "||" + The party has slipped out of hand: Sarat Pawar is not competing because the situation is not favorable - PM Modi speech

கையில் இருந்து கட்சி நழுவிவிட்டது: நிலைமை சாதகமாக இல்லாததால் சரத் பவார் போட்டியிடவில்லை - பிரதமர் மோடி பேச்சு