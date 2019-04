உலக செய்திகள்

இந்தியாவின் செயற்கைகோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை: சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ஆபத்தா?- நாசா + "||" + Here's why NASA is extremely unhappy with India's A-SAT test

இந்தியாவின் செயற்கைகோள் எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை: சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு ஆபத்தா?- நாசா