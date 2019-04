உலக செய்திகள்

இந்தியா ஏவுகணை செயற்கைகோளை சுட்டு வீழ்த்தியதால் 400 குப்பை துண்டுகள் உருவானதாக ‘நாசா’ தகவல் + "||" + India's shooting down of satellite created 400 pieces of debris - NASA information

