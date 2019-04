தேசிய செய்திகள்

ராஜஸ்தான்: விமானப்படை தளம் அருகே வெடிகுண்டு கண்டெடுப்பு + "||" + Rajasthan: Live mortar bomb found near Nal-Bikaner Air Force Station, Indian Air Force officials present at the spot.

