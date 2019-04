மாநில செய்திகள்

10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை ரத்து + "||" + The accused have canceled the execution of the execution

10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை ரத்து