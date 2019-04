தேசிய செய்திகள்

"மோடி ஒரு காலாவதியான பிரதமர்" மம்தா பானர்ஜி கடும் தாக்கு + "||" + West Bengal CM Mamata Banerjee on PM Modi: He is an expiry babu his govt has expired

