தேசிய செய்திகள்

இந்திய எல்லைக்குள் உளவு பார்த்த பாகிஸ்தான் ஆள் இல்லாத விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது + "||" + Pakistani drone shot down by BSF in Punjab's Tarn Taran district, high alert sounded

இந்திய எல்லைக்குள் உளவு பார்த்த பாகிஸ்தான் ஆள் இல்லாத விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது