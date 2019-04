உலக செய்திகள்

எதிரிகளின் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தாக்கி அழிக்கும் அதிநவீன ஹெலிகாப்டர்களை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்ய அமெரிக்கா ஒப்புதல் + "||" + US State Department Approves Sale of 24 MH-60R Helicopters to India

