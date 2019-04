உலக செய்திகள்

உலகம் முழுவதும் 5-ல் ஒருவர் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளால் மரணம் - ஆய்வில் தகவல் + "||" + One in five deaths worldwide linked to unhealthy diet high in sugar, salt, processed meat

உலகம் முழுவதும் 5-ல் ஒருவர் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளால் மரணம் - ஆய்வில் தகவல்