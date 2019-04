தேசிய செய்திகள்

ரெப்போ ரேட் விகிதத்தை 6.25 சதவீதத்தில் இருந்து 6 சதவீதமாக குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி + "||" + RBI Cuts Key Interest Rate By 0.25%, Loan EMIs Likely To Come Down

ரெப்போ ரேட் விகிதத்தை 6.25 சதவீதத்தில் இருந்து 6 சதவீதமாக குறைத்தது ரிசர்வ் வங்கி