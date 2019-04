தேசிய செய்திகள்

வருமான வரித்துறை சோதனைக்கு எதிர்ப்பு: சந்திரபாபு நாயுடு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தகவல் + "||" + Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu to sit on protest in Vijayawada over reported IT raids on TDP candidates and supporters (file pic)

