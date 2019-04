தேசிய செய்திகள்

பி.எம்.நரேந்திர மோடி திரைப்படத்திற்கு தடை கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மேலும் ஒரு புதிய மனு + "||" + Supreme Court declines urgent hearing of an appeal filed against the Bombay High Court order which had refused to interfere with the release of the Vivek Oberoi-starrer 'PM Narendra Modi.'

