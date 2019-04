தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடி ஒரு பொய்யர், மத்தியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும்; மம்தா பானர்ஜி + "||" + Modi a liar, TMC will lead formation of new government at the centre: Mamata

பிரதமர் மோடி ஒரு பொய்யர், மத்தியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும்; மம்தா பானர்ஜி