தேசிய செய்திகள்

அந்தமான் தீவுகளில் நில நடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.0 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake with a magnitude of 5.0 on the Richter Scale hit Andaman Islands Region today at 7.24 AM.

அந்தமான் தீவுகளில் நில நடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.0 ஆக பதிவு