தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு தனி பிரதமர் விவகாரம்; 370 மற்றும் 35ஏ பிரிவை நீக்குவது தவிர வேறு வழியில்லை; ராஜ்நாத் சிங் + "||" + If someone talks of a separate PM for J&K, we have to abolish Article 370 & 35A; Rajnath Singh

காஷ்மீருக்கு தனி பிரதமர் விவகாரம்; 370 மற்றும் 35ஏ பிரிவை நீக்குவது தவிர வேறு வழியில்லை; ராஜ்நாத் சிங்