பாகிஸ்தான் சிறையில் இருந்து முதற்கட்டமாக விடுவிக்கப்பட்ட 100 இந்தியர்கள்: வாகா எல்லை வந்தடைந்தனர் + "||" + Punjab: 100 out of 360 Indian prisoners released by Pakistan upon completion of their sentences, enter India through Attari-Wagah border

