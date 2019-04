உலக செய்திகள்

ஜமால் கசோக்கி கொலை: சவுதியை சேர்ந்த 16 பேருக்கு அமெரிக்கா தடை + "||" + US bars entry to 16 Saudis over role in Khashoggi killing

ஜமால் கசோக்கி கொலை: சவுதியை சேர்ந்த 16 பேருக்கு அமெரிக்கா தடை