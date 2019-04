தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீருக்கு தனி பிரதமர் வேண்டும் என விரும்புவோருக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் நிற்கிறது; பிரதமர் மோடி + "||" + Cong responsible for creation of Pakistan, says Modi

காஷ்மீருக்கு தனி பிரதமர் வேண்டும் என விரும்புவோருக்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் நிற்கிறது; பிரதமர் மோடி