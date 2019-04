தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் மருத்துவமனையில் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் திடீர் துப்பாக்கிச்சூடு + "||" + J&K: BJP Spokesperson Sunil Sethi says Chandrakant Sharma who was attacked in Kishtwar today has died

ஜம்மு காஷ்மீரில் மருத்துவமனையில் புகுந்து பயங்கரவாதிகள் திடீர் துப்பாக்கிச்சூடு