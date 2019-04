மாநில செய்திகள்

கோவை குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்துக்கு காங்கிரஸ், தி.மு.க.வின் மோசமான செயல்பாடே காரணம் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு + "||" + The Congress, the DMK's worst performance is the reason for Prime Minister Modi's allegation

கோவை குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்துக்கு காங்கிரஸ், தி.மு.க.வின் மோசமான செயல்பாடே காரணம் பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு