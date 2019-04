மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் தபால் ஓட்டு பதிவு சமூக வலைதளத்தில் வெளியீடு செல்லாத வாக்காக மாற்ற நடவடிக்கை + "||" + Publication of the election post on Socialist Party

நாடாளுமன்ற தேர்தல் தபால் ஓட்டு பதிவு சமூக வலைதளத்தில் வெளியீடு செல்லாத வாக்காக மாற்ற நடவடிக்கை