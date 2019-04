தேசிய செய்திகள்

ரபேல் விவகாரத்தில் ஆவணங்கள் மீது விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும் - சுப்ரீம் கோர்ட் + "||" + Supreme Court dismisses Centre's preliminary objections seeking review of earlier judgment giving clean chit to the Union Government in Rafale deal.

ரபேல் விவகாரத்தில் ஆவணங்கள் மீது விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும் - சுப்ரீம் கோர்ட்