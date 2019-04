தேசிய செய்திகள்

அமேதி மக்களவை தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + Congress President Rahul Gandhi files his nomination from Amethi for #LokSabhaElections2019 . Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Robert Vadra also present.

அமேதி மக்களவை தொகுதியில் காங்கிரஸ் தலைவர் வேட்பு மனு தாக்கல்