தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ் மற்றும் சி.பி.ஐ.(எம்) கட்சிக்கு அளிக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கும் வீணான வாக்கு; மம்தா பானர்ஜி + "||" + Every vote for CPI(M)-Congress, is a vote wasted: Mamata at Chopra

காங்கிரஸ் மற்றும் சி.பி.ஐ.(எம்) கட்சிக்கு அளிக்கும் ஒவ்வொரு வாக்கும் வீணான வாக்கு; மம்தா பானர்ஜி