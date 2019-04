உலக செய்திகள்

ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை; 100 ஆண்டுகளுக்கு பின் வருத்தம் தெரிவித்த இங்கிலாந்து பிரதமர் + "||" + Theresa May in British Parliament today expressed regret for Jallianwala Bagh Massacre

