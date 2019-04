தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா: அனந்தபூர் மாவட்டத்தில் வாக்கு இயந்திரத்தை உடைத்த வேட்பாளர் கைது + "||" + Jana Sena MLA candidate Madhusudhan Gupta smashes an Electronic Voting Machine (EVM) at a polling booth in Gooty, in Anantapur district. He has been arrested by police

