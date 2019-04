தேசிய செய்திகள்

முதல்கட்ட தேர்தல் 91 தொகுதி : 9 மணி நிலவரப்படி 11 சதவீத ஓட்டுப்பதிவு + "||" + these are the poll percentages in different States:

முதல்கட்ட தேர்தல் 91 தொகுதி : 9 மணி நிலவரப்படி 11 சதவீத ஓட்டுப்பதிவு