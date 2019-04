மாநில செய்திகள்

நான் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வேட்பாளர் அல்ல; மண்ணின் மகள்: கனிமொழிக்கு தமிழிசை பதிலடி + "||" + I am not an imported candidate; daughter of the soil: Tamilisai Soundararajan retaliated to Kanimozhi

