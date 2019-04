மாநில செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிக்குள் செல்போன் கொண்டு செல்லக்கூடாது தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பேட்டி + "||" + Cellphone should not be placed on the polling station

