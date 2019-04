தேசிய செய்திகள்

ஆந்திர பிரதேசம்: சில இடங்களில் நள்ளிரவு வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு + "||" + Andhra Pradesh creates history with voting on till midnight Andhra Pradesh creates history with voting on till midnight

ஆந்திர பிரதேசம்: சில இடங்களில் நள்ளிரவு வரை நீடித்த வாக்குப்பதிவு