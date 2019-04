மாநில செய்திகள்

மோடி பிரசார பகுதியில் இறங்க வேண்டிய ராணுவ ஹெலிகாப்டர், ராகுல் காந்தி பேசும் மேடை அருகே இறங்கியது + "||" + Army helicopter to be embarked on Modi's campaign Rahul Gandhi landed near the platform

மோடி பிரசார பகுதியில் இறங்க வேண்டிய ராணுவ ஹெலிகாப்டர், ராகுல் காந்தி பேசும் மேடை அருகே இறங்கியது