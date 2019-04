தேசிய செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க கோரி வேதாந்தா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது + "||" + Thoothukudi Sterlite plant The case was filed by the Vedanta Company to open it Supreme Court dismissed

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க கோரி வேதாந்தா நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட் தள்ளுபடி செய்தது