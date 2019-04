மாநில செய்திகள்

வறுமைக்கு எதிராக 'சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்' நடத்த வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன் -ராகுல்காந்தி + "||" + Against poverty'Surgical Strike' I want to -Rahul Gandhi

வறுமைக்கு எதிராக 'சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்' நடத்த வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன் -ராகுல்காந்தி