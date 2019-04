உலக செய்திகள்

பிரதமர் மோடிக்கு ரஷ்யாவின் உயரிய விருதான ‘புனித ஆண்ட்ரூ’ விருது -ரஷ்ய அதிபர் புதின் + "||" + Russian Embassy: On April 12, 2019, Indian PM Narendra Modi was decorated with Order of St Andrew the Apostle-highest state decoration of Russia -for exceptional services in promoting special&privileged strategic partnership between Russian and I

பிரதமர் மோடிக்கு ரஷ்யாவின் உயரிய விருதான ‘புனித ஆண்ட்ரூ’ விருது -ரஷ்ய அதிபர் புதின்