மாநில செய்திகள்

சென்னையில் பி.எஸ்.கே. கட்டுமான நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ.13.5 கோடி பறிமுதல் + "||" + Rs.13.5 crore seized in the testing conducted by the construction company

சென்னையில் பி.எஸ்.கே. கட்டுமான நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் ரூ.13.5 கோடி பறிமுதல்