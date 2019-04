மாநில செய்திகள்

ஏழைத்தாயின் மகனாக இருந்தால் மோடி, விவசாயிகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்திருப்பாரா? மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி + "||" + Would not have been worried about the peasants? MK Stalin's question

ஏழைத்தாயின் மகனாக இருந்தால் மோடி, விவசாயிகளை பற்றி கவலைப்படாமல் இருந்திருப்பாரா? மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி