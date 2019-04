மாநில செய்திகள்

இந்து மதத்திற்கு எதிரானவர்களுக்கு தேர்தலில் தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும்; இந்து சமய துறவிகள் முடிவு + "||" + To have a lesson for the anti Hindu people; Hindu Religious Saints

இந்து மதத்திற்கு எதிரானவர்களுக்கு தேர்தலில் தக்க பாடம் புகட்ட வேண்டும்; இந்து சமய துறவிகள் முடிவு