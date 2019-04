மாநில செய்திகள்

நாமக்கல், சேந்தமங்கலத்தில் 5 இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் 2-வது நாளாக அதிரடி சோதனை + "||" + Revenue officials are on the 2nd day of the trial

நாமக்கல், சேந்தமங்கலத்தில் 5 இடங்களில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் 2-வது நாளாக அதிரடி சோதனை