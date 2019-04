தேசிய செய்திகள்

மத்திய பிரதேசத்தில் பல்கலைக்கழக தேர்வை காலால் எழுதிய மாற்றுத்திறனாளி மாணவி

MP: Mamata Patel, a 19-year old differently-abled student wrote her university exam with her feet in Chhatarpur

