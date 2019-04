மாநில செய்திகள்

இது மகிழ்ச்சியான செய்தி... தமிழகத்தில் கோடைமழைக்கான அறிகுறிகள் தொடங்கி விட்டன- தமிழ்நாடு வெதர்மேன் + "||" + This is a happy message Signs of the summer season in Tamil Nadu have begun.-Tamil Nadu Weatherman

இது மகிழ்ச்சியான செய்தி... தமிழகத்தில் கோடைமழைக்கான அறிகுறிகள் தொடங்கி விட்டன- தமிழ்நாடு வெதர்மேன்