தேசிய செய்திகள்

துலாபாரம் நிகழ்ச்சியின் போது சசிதரூர் எம்.பி. தலையில் இரும்பு கம்பி விழுந்து படுகாயம் - திருவனந்தபுரம் கோவிலில் பரபரப்பு + "||" + Sasitharoor MP during the Thulaparam show The head of the steel wire falls and gets hurt - in the temple of Thiruvananthapuram Furore

துலாபாரம் நிகழ்ச்சியின் போது சசிதரூர் எம்.பி. தலையில் இரும்பு கம்பி விழுந்து படுகாயம் - திருவனந்தபுரம் கோவிலில் பரபரப்பு