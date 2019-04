தேசிய செய்திகள்

10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டுக்காக மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் 2 லட்சம் கூடுதல் இடங்கள் - மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல் + "||" + More than 2 lakh additional seats in central education institutions for 10% reservation - approved by the Union Cabinet

10 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டுக்காக மத்திய கல்வி நிறுவனங்களில் 2 லட்சம் கூடுதல் இடங்கள் - மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல்