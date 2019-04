தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தில், கடந்த 20 ஆண்டுகளில் சமாஜ்வாடி, பகுஜன்சமாஜ் கட்சி வெற்றியை ருசிக்காத 11 தொகுதிகள் + "||" + In Uttar Pradesh, the Samajwadi Party and the BSP in the past 20 years do not taste the victory of the Bahujan Samaj Party

உத்தரபிரதேசத்தில், கடந்த 20 ஆண்டுகளில் சமாஜ்வாடி, பகுஜன்சமாஜ் கட்சி வெற்றியை ருசிக்காத 11 தொகுதிகள்