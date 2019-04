தேர்தல் செய்திகள்

மத்திய சென்னையில் அ.ம.மு.க. கூட்டணியில் போட்டியிடும் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வேட்பாளர் தெகலான்பாகவி தீவிர பிரசாரம் + "||" + Central Chennai AMMK Compete in the coalition SDPI Party candidate Thegalan Baqaviis a serious campaign

மத்திய சென்னையில் அ.ம.மு.க. கூட்டணியில் போட்டியிடும் எஸ்.டி.பி.ஐ. கட்சி வேட்பாளர் தெகலான்பாகவி தீவிர பிரசாரம்