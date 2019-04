உலக செய்திகள்

அசாஞ்சே கைது செய்யப்பட்டதில் இருந்து 40 மில்லியன் சைபர் தாக்குதல்கள்- ஈக்வேடார் + "||" + Ecuador claims it has been hit by 40 million cyber attacks since Assange arrest

அசாஞ்சே கைது செய்யப்பட்டதில் இருந்து 40 மில்லியன் சைபர் தாக்குதல்கள்- ஈக்வேடார்