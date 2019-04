தேசிய செய்திகள்

பாஜகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்த ஜடேஜாவுக்கு பிரதமர் மோடி நன்றி + "||" + I support BJP, says Ravindra Jadeja after his father and sister join Congress

