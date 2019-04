தேசிய செய்திகள்

தொழில்நுட்ப கோளாறால் கடற்படை ஹெலிகாப்டர் கடலில் மூழ்கியது; 3 வீரர்கள் தப்பினர் + "||" + Naval helicopter sank in the sea with technical discomfort; 3 soldiers escaped

