வேலூர் மக்களவை தொகுதி தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் வழக்கு + "||" + Chennai high court file a pettion against Election commission order, that was cacncelled vellore constituencey

