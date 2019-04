மாநில செய்திகள்

கோயம்பேட்டில் வெளியூர் செல்ல அதிக கட்டணம் வசூல் செய்வதாக பயணிகள் போராட்டம் + "||" + Passenger struggle to get more money to get out of Koyembedu

கோயம்பேட்டில் வெளியூர் செல்ல அதிக கட்டணம் வசூல் செய்வதாக பயணிகள் போராட்டம்