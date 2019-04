தேசிய செய்திகள்

12 மாநிலங்களில் இரண்டாம் கட்ட நாடாளுமன்ற தேர்தல்: 95 தொகுதிகளில் இன்று வாக்குப்பதிவு - உள்ளூர் போலீசுடன் மத்திய படை பாதுகாப்பு + "||" + Second phase of parliamentary elections in 12 states: Today is the turnout of 95 seats - Central Force Security with Local Police

